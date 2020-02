Enrico Nigiotti a Sanremo 2020. Amadeus: “Ha un bel titolo lui” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020: Enrico Nigiotti in gara tra i Campioni con il brano “Baciami adesso” Enrico Nigiotti tornerà questa sera al Festival di Sanremo per la terza volta. Il cantautore di Livorno, che ha mosso i primi passi nel panorama artistico nella scuola di Amici, ha partecipato infatti a Sanremo nel 2015 nella sezione nuove proposte, arrivando terzo. Lo scorso anno Enrico Nigiotti ha conquistato il pubblico dell’Ariston con il Brano “Nonno Hollywood”, aggiudicandosi il premio Lunezia. Quest’anno l’artista presenterà la canzone “Baciami adesso” tra i Big al Festival di Sanremo 2020, un testo romantico che racconta di un amore in grado di sciogliere anche la giornata più fredda. A solo 32 anni, Enrico Nigiotti vanta un curriculum di tutto rispetto: ha scritto per Laura Pausini, Eros Ramazzotti e duettato con Gianna Nannini. Stasera ... lanostratv

IlContiAndrea : Dodici Big di mercoledì sera #Sanremo2020 Giordana Angi, Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghin… - JACKERSROCYRUS : RT @Iperborea_: In ansia per - Pinguini Tattici Nucleari - Francesco Gabbani - Elettra Lamborghini - Giordana - Enrico Nigiotti - Matteo F… - LaCicerina : RT @meta_moro: La scaletta di questa sera: Piero Pelu Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Levante Pinguini Tattici Nucleari Tosca Frances… -