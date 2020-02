Coronavirus | ricoverata a Verona un’addetta dell’albergo dove ha dormito la coppia

Coronavirus - ricoverata la cameriera dell’hotel di Verona : Mentre peggiorano le condizioni della coppia di turisti cinesi ricoverati per Coronavirus allo Spallanzani di Roma; è stata ricoverata anche la cameriera dell’hotel di Verona nel quale essi hanno alloggiato. Sono in corso i test di verifica.

Coronavirus : Londra - Parigi e Berlino invitano i cittadini a lasciare la Cina. Più gravi le condizioni della coppia ricoverata a Roma : Per l'Oms non siamo ancora alla pandemia. Il premier Conte: la cautela è già alta, non servono altre misure. Attivati termoscanner negli aeroporti italiani. Al 3 febbraio registrati in Cina 425 decessi e 20.438 contagiati. Il direttore dell’Oms accusa:?i Paesi ricchi non condividono abbastanza le informazioni. Ecco la cronaca di giornata.

Coronavirus - negativi i test sulla coppia cinese ricoverata a Sarno : Una coppia cinese si è presentata spontaneamente all'ospedale Martiri di Villa Malta con sintomi influenzali; dopo il trasferimento al Cotugno, i medici hanno appurato che non presentavano i sintomi del Coronavirus e i due sono stati quindi rimandati nell'ospedale di Sarno. negativi i test anche sulle due turiste cinesi ricoverate al Cotugno nelle scorse ore.Continua a leggere

Peggiorano le condizioni della coppia di cittadini cinesi ricoverata allo Spallanzani con il Coronavirus. In 31 ancora sotto osservazione. Dimessi 26 pazienti risultati negativi al test : Sono in prognosi riservata i coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma perché colpiti dal Coronavirus. Lo rende noto l’ospedale nel bollettino medico, che registra l’aggravamento delle condizioni di salute della coppia, finora definite stazionarie. “I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan positivi al test del nuovo coronavirus – riferisce la direzione sanitaria dell’Istituto nazionale per le ...

Coronavirus - donna cinese ricoverata al “Moscati” per accertamenti : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Una donna cinese, rientrata da pochi giorni in Italia, è stata ricoverata per dei test per il Coronavirus. Al momento la donna non presenterebbe chiari sintomi, ma sarebbe scattato comunque il piano sicurezza. I risultati degli esami alla quale viene sottoposta si conosceranno solo domani. L'articolo Coronavirus, donna cinese ricoverata al “Moscati” per accertamenti proviene da ...

Un altro caso sospetto di Coronavirus in Sicilia - una cinese ricoverata a Pantelleria : caso di sospetto contagio da Coronavirus in Sicilia, a Pantelleria, dove una donne cinese è stata ricoverata in ospedale. La donna, una signora anziana, si trova ora ricoverata all’ospedale Bernardo Nagar di Pantelleria. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, la donna, è rientrata da due settimane da un viaggio in Cina e ha accusato febbre molto alta e sintomi di polmonite. Per la cinese è scattato dunque il protocollo previsto in ...

Coronavirus - negativo il test della paziente ricoverata a Reggio Calabria : Escluso il contagio dal nuovo Coronavirus, 2019-nCoV, della paziente ricoverata presso la sezione di isolamento respiratorio del Reparto di Malattie Infettive del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria. È, infatti, negativo l’esito, appena pervenuto, degli esami specifici di laboratorio effettuati dall’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Spallanzani” di Roma sui campioni ...

Coronavirus - Regione Lazio : “Donna cinese di Frosinone ricoverata allo Spallanzani negativa al test” : La donna di nazionalità cinese residente a Frosinone, ricoverata ieri all'Istituto Spallanzani a seguito di un sospetto caso di Coronavirus è risultata negativa al test. La buona notizia è stata diramata dalla Regione Lazio dopo la comunicazione della Direzione sanitaria dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Sono in corso adesso ulteriori accertamenti sullo stato di salute della paziente.Continua a leggere

Sulle tracce dei cinesi malati. Monta il terrore del Coronavirus. Terzo caso sospetto nella Capitale dopo i 2 già accertati. Al setaccio gli spostamenti della famiglia ricoverata : Non si lascia nulla d’intentato. Gli spostamenti della coppia di turisti cinesi, positiva al test del Coronavirus, ricoverata giovedì allo Spallanzani di Roma, vengono passati al setaccio. Sbarcati a Malpensa, a Milano, il 23 gennaio scorso dopo aver affittato un’auto, marito e moglie (di 67 e 66 anni) hanno raggiunto la Capitale facendo tappa a Verona, Parma e Firenze. La task force del ministero della Salute sta cercando di definire meglio ...

Coronavirus : la coppia cinese ricoverata si era recata anche a Firenze : La coppia cinese risultata positiva ai test del Coronavirus e attualmente ricoverata allo Spallanzani si era recata anche a Firenze. A renderlo noto è stato Renzo Berti, direttore del dipartimento della prevenzione dell’Asl Toscana Centro. coppia cinese affetta da Coronavirus a Firenze I due erano atterrati il 23 gennaio all’aeroporto di Malpensa. Per una notte i coniugi hanno dormito a Firenze prima di recarsi a Parma dove avevano ...

Terzo caso sospetto in pochissimi giorni di Coronavirus in Puglia - donna di 43 anni ricoverata al Policlinico di Bari : Sono passati pochissimi giorni e siamo già al Terzo caso sospetto di Coronavirus in Puglia. Una donna di 43 anni di Ruffano in provincia di Lecce era appena rientrata dalla città cinese di Wuhan quando ha iniziato a sentirsi male. La donna è stata subito ricoverata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce e poi appurato che c’era pericolo che avesse contratto il pericoloso virus è stata trasferita al Policlinico di Bari. La donna, dalle ...