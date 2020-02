Coda elogia Inzaghi: “Sta facendo un lavoro eccezionale” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Serata di premiazioni per il Benevento agli Italian Sport Awards, dunque anche serata di dichiarazioni. Dopo Gaetano Letizia e Gabriele Moncini, a parlare del cammino della squadra di Inzaghi è stato l’attaccante Massimo Coda, che conta di tornare al gol già nel prossimo turno con il Cosenza per dare un ulteriore contributo alla cavalcata della squadra di Inzaghi. Il +17 vantato dai giallorossi sulla zona play off dona un po’ di tranquillità: “Stiamo facendo molto bene, abbiamo preso un buon margine e puntiamo a continuare così – ha dichiarato l’attaccante; fa piacere che tutte le squadre campane stiano ben figurando in questa stagione, ma noi stiamo facendo qualcosa di davvero straordinario, puntando a record su record. Di questo va dato atto anche a mister Inzaghi che sta svolgendo un lavoro eccezionale insieme ... anteprima24

