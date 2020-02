Bimba di 3 anni caduta nel pentolone bollente, non c’è stato nulla da fare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una terribile tragedia è accaduta nei giorni scorsi a Mirzapur, una piccola comunità in India, dove una Bimba di tre anni, è caduta nella pentola di curry bollente e nonostante i disperati tentativi dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare. E’ accaduto nella scuola ed ora il preside è stato sospeso. Una vicenda drammatica, che purtroppo ha portato alla morte della piccola. L’unico che poteva salvarla era il cuoco, che aveva le cuffiette nelle orecchie e non ha sentito nulla. Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, la Bimba di tre anni, era a scuola, ma non era un’alunna, era iscritta in un centro di assistenza dell’infanzia. In quella giornata, la piccola, era nell’istituto ed è entrata in cucina. Come sia finita nella pentola di curry, non è ancora chiaro, ma è accaduto davanti agli occhi del fratellino, che non ha potuto fare nulla ... bigodino

