Babbuino rapisce un cucciolo di leone in Sudafrica | VIDEO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Babbuino rapisce un cucciolo di leone in Sudafrica VIDEO È diventato virale sui social un VIDEO che vede protagonista un Babbuino, il quale rapisce un cucciolo di leone, portandolo con sé in cima agli alberi. Il filmato è stato realizzato al Kruger National Park, in Sudafrica, una delle più grandi riserve del continente, all’interno della quale si trovano diverse specie, tra cui leoni, leopardi, elefanti e, per l’appunto, scimmie. Nel VIDEO si vede il Babbuino che stringe tra le sue braccia il cucciolo di leone, accarezzandolo anche. Il Babbuino, però, potrebbe aver ucciso inconsapevolmente il piccolo. Secondo il direttore della riserva, Kurt Schultz, infatti, il leone non sarebbe riuscito a sopravvivere a causa della sua lontananza dalla mamma. Leggi anche: La vera storia del canguro che abbraccia i volontari australiani tpi

