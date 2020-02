Ascolti Sanremo, è record di Amadeus: share più alto degli ultimi 15 anni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Amadeus fa letteralmente il botto. La prima serata del Festival di Sanremo si porta a casa Ascolti record (e questa non è una novità, ma una frase che sentiamo ogni anno), ma si tratta di numeri che non hanno precedenti nell’ultimo decennio, almeno in termini di share. I numeri della prima serata La prima serata di Sanremo (qui le pagelle e qui i top & flop) ha totalizzato 10.058.000 telespettatori con uno share del 52,2% (in particolare: Sanremo Start 12.841.000, 43,96% – prima parte 12.480.000, 51,24% – seconda parte dopo mezzanotte 5.698.000, 56,22%). Numeri che avranno fatto sobbalzare dalla sedia i vertici Rai e che – come consuetudine da un paio di anni a questa parte – blindano Amadeus per un possibile Sanremo bis (vanno confermati nelle altre serate). Con un Tiziano Ferro ospite fisso e un Fiorello co-conduttore (con una intro ben riuscita) c’era da aspettarselo, ... thesocialpost

tvsorrisi : Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2020: Prima parte: 12.480.000 spettatori / share 51,24% Seconda parte: 5.… - trash_italiano : #Sanremo2020 prima serata: 10.058.000 di spettatori con il 52,2% di share! - davidemaggio : Ascolti TV | Martedì 4 febbraio 2020 Sanremo parte bene 52.2% Sanremo Start 44% -