Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 10-16 febbraio 2020: Scoperte Sconvolgenti su Telmo! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 10 febbraio a domenica 16 febbraio 2020: Trini ha un malore. Lucia si riprende. Espineira si vendica di Telmo Anticipazioni Una Vita: Telmo confessa a Guillermo che Espineira vuole uccidere Lucia. Il priore, per vendicarsi, rivela delle verità spiazzanti al frate! Trini soffre di un leggero malore che fa preoccupare Celia, mentre Tito Lazcano crea problemi a Liberto e Íñigo. Casilda scopre che suo cugino ha una amica intima in città… Grandi svolte trapelano dalle nuove Anticipazioni Una Vita, quelle riguardanti la Trama delle Puntate che Canale 5 trasmetterà da lunedì 10 febbraio a domenica 16 febbraio 2020! Gli spoiler svelano che Telmo confesserà a frate Guillermo che la Vita di Lucia è in pericolo in quanto Espineira è disposto veramente a tutto pur di accedere all’eredità della ragazza.. anche ad ucciderla! Preoccupato, ... uominiedonnenews

