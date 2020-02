Addio a Giovanni Cattaneo, il primo Capitan Findus (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E' stato il primo attore a dare volto ad un celeberrimo personaggio degli spot televisivi con cui è cresciuta un'intera generazione: Giovanni Cattaneo, il primo Capitan Findus della pubblicità dei famosi bastoncini di pesce, è morto all'età di 84 anni.L'uomo era da tempo ricoverato all'Istituto geriatrico Piero Redaelli di Milano, dopo aver vissuto in un alloggio popolare nel quartiere Corvetto, dove era andato ad abitare dopo essere caduto in miseria. Era stato lui stesso a raccontarlo, in un'intervista ad Il Giorno, otto anni fa: Cattaneo sosteneva di essere stato raggirato e di aver perso tutto.Addio a Giovanni Cattaneo, il primo Capitan Findus pubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2020 18:15. blogo

