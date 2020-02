Achille Lauro sorprende tutti e si denuda sul palco - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Novella Toloni Con "Me ne frego" Achille Lauro è salito sul palco dell'Ariston con un look decisamente fuori dagli schemi che ha fatto già infuocare il web Achille Lauro alla fine se n’è fregato davvero – di tutto e di tutti – ed è salito sul palco dell’Ariston lasciando tutti a bocca aperta. Non tanto per la canzone, nel suo stile più “classico”, quanto nell’outfit, decisamente sui generis. E non poteva essere altrimenti, visto il personaggio. Lo aveva annunciato alla vigilia, in una lettera aperta scritta ai giornalisti, dove spiegava il suo pensiero artistico per la settimana sanremese: "Ho deciso di osare, di azzardare, qualcuno potrà dire che sono pazzo: sono disposto a correre il rischio, certo che chi non comprenderà avrà comunque il mio rispetto. Per tutto il resto… "Me ne fregò'". E così è stato. Quinto a esibirsi in ordine di uscita, Achille Lauro ha sceso la ... ilgiornale

