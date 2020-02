Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Torino (Di martedì 4 febbraio 2020) Walter Mazzarri ha lasciato il Torino. Il tecnico livornese non è stato esonerato. Il club e l'allenatore di comune accordo hanno deciso di rescindere il contratto, si chiude così dopo due anni l'esperienza granata di Mazzarri. Il nuovo allenatore dei granata sarà Moreno Longo, ex tecnico della Primavera che ha rescisso con il Frosinone. fanpage

