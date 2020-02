Uno studio sulla trasmissione del coronavirus da pazienti asintomatici è sbagliato (Di martedì 4 febbraio 2020) (foto: Anthony Wallace / Afp via Getty Images) Confermava ulteriormente ciò che il mondo della scienza temeva, ossia che la trasmissione del nuovo coronavirus, il 2019-nCov, potesse avvenire anche da persone infette, ma ancora senza sintomi. Rendendo di fatto ancora più difficile il controllo dell’epidemia. Eppure uno studio in cui si dimostrava proprio questo, pubblicato il 30 gennaio scorso sulla rivista New England Journal of Medicine (Nejm), era errato. A riferirlo ora è il Robert Koch Institute, l’organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive con sede a Berlino, in una lettera inviata direttamente alla rivista Nejm. Come racconta Science, nello studio appena messo in discussione veniva ripercorsa la vicenda dei primi quattro casi di contagio confermati in Germania. Il focus era su una donna di Shanghai che aveva visitato ... wired

