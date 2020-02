Truffa da 100 milioni di euro allo Stato: a capo ‘Gesù’, vicino a camorra e Casamonica (Di martedì 4 febbraio 2020) Hanno Truffato lo Stato per 100 milioni di euro in due anni riuscendo, tramite false fatture, a risparmiare sul pagamento dell'Iva. Un'organizzazione criminale che acquistava prodotti petroliferi tramite società cartiere e le cosiddette 'frodi a carosello' è stata sgominata dalla Guardia di Finanza. A capo, soggetti vicini a camorra e Casamonica. fanpage

