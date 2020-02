Torna la neve in Irpinia, primi fiocchi attesi per la serata (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – L’Osservatorio Meteorologico di Montevergine, attraverso la sua pagina Facebook, ha annunciato un irrigidimento delle temperature che nelle prossime ore porterà a fenomeni nevosi in Irpinia. neve che si aggiunge all’allerta diramata dalla Protezione Civile della Campania fino alla giornata di domani. Ecco la nota dell’Osservatorio Meteorologico di Montevergine: “Dopo un mese di gennaio sostanzialmente privo di avvezioni di aria fredde degne di nota e dopo un incipit di febbraio dal sapore quasi primaverile, ecco che l’inverno Torna a bussare alle porte del territorio irpino. A partire da stasera è atteso l’arrivo di aria fredda di origine artica, che darà luogo ad un peggioramento delle condizioni atmosferiche. A fine giornata, la pioggia si trasformerà in neve in montagna a quote via via più basse (sin ... anteprima24

