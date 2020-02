Tiziano Ferro scoppia in lacrime: piange mentre canta a Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tiziano Ferro interpreta “Almeno tu nell’universo” e scoppia in lacrime. Il cantante non trattiene l’emozione e fa esplodere il pubblico dell’Ariston in un lungo applauso. Troppa l’emozione Ferro si commuove e abbraccia Amadeus al termine dell’esibizione: “Ho rovinato tutto! Ma non ce l’ho fatta” ha detto tra le lacrime il cantante. L'articolo Tiziano Ferro scoppia in lacrime: piange mentre canta a Sanremo proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

