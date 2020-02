Tecla Insolia, giovani Sanremo 2020: “Avrei preferito fare un’altra…” (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo, Tecla in gara tra le Nuove Proposte: “Avrei preferito frequentare un’altra scuola” Debutterà stasera su Rai1 Tecla al Festival di Sanremo. L’arrivo sul palco del Teatro Ariston per Tecla Insolia (in arte Tecla, semplicemente) è più che altro un ritorno, in quanto artisticamente è ‘nata’ proprio lì tra febbraio e marzo dell’anno scorso, partecipando e vincendo la seconda edizione di Sanremo Young, condotta da Antonella Clerici. E proprio grazie a tale vittoria Tecla Insolia ha ottenuto l’accesso di diritto alla categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020. Il testo della canzone di Sanremo di Tecla, dal titolo “8 marzo”, è stato pubblicato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni la settimana scorsa, assieme ad una sua breve dichiarazione, ossia: Frequento il terzo anno di Grafica Pubblicitaria, ma avrei preferito fare il Liceo ... lanostratv

