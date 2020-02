Shannen Doherty rivela: “Il cancro è tornato, sono al 4° stadio” (Di martedì 4 febbraio 2020) Shannen Doherty ha rivelato nelle ultime ore che il cancro al seno che l’aveva colpita è tornato e sarebbe ormai al quarto stadio. Nel 2017 la malattia sembrava in remissione e l’attrice ne aveva gioito, desiderando anche di allargare la famiglia. Shannen Doherty, la dolorosa rivelazione sul cancro Una rivelazione inaspettata e dolorosa quella che Shannen Doherty ha fatto a Good Morning America. Infatti, l’attrice famosa in tutto il mondo per il ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210, ha affermato di essere nuovamente malata di tumore. Ecco le sue parole: “È successo tutto nel giro di pochi giorni. Il cancro è tornato, sono al quarto stadio”. La star ha poi aggiunto di non averlo ancora metabolizzato: “È una pillola amara da ingoiare, per molte ragioni”. La Doherty si era ammalata nel 2015, iniziando subito a condividere i suoi momenti difficili e le cure con i suoi fans. Nel ... thesocialpost

