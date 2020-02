Selvaggia Lucarelli si trasferisce a TPI: “Felice del mio approdo, dirigerò cronaca e spettacoli” (Di martedì 4 febbraio 2020) Selvaggia Lucarelli si trasferisce a TPI: “Felice del mio approdo, dirigerò cronaca e spettacoli” Selvaggia Lucarelli si trasferisce a TPI. La giornalista e scrittrice approda al sito fondato e diretto da Giulio Gambino, dove sarà responsabile dei settori cronaca e spettacolo. “Sono felice del mio approdo a TPI perché sarò la più anziana e potrò finalmente giocarmi la carta dell’autorevolezza in redazione – ha dichiarato Selvaggia Lucarelli – Seriamente, sono felice di occuparmi di cronaca e spettacoli e svolgerò il mio ruolo da caporedattore chiedendo ai giornalisti di non lasciarsi fregare dalla fretta, di non farsi ammaliare dal sensazionalismo, dai titoli ad effetto o fuffa, di non credere che una notizia sia vera per forza perché lo dicono tutti. Verificare, sempre, fino allo sfinimento. Questo per la cronaca. Per gli spettacoli vorrei dedicare largo ... tpi

