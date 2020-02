Sassuolo Roma: i giallorossi faticano contro il pressing avversario (Di martedì 4 febbraio 2020) La Roma di Fonseca ha sofferto il pressing del Sassuolo. Mancavano soluzioni di passaggio per uscire da dietro in modo pulito Il Sassuolo è stato molto brillante difensivamente contro la Roma. Sia quando ci si schiacciava dietro, sia quando si aggrediva in avanti. I neroverdi hanno fatto tanta densità in zona palla, togliendo bene le soluzioni di passaggio al portatore. Un esempio nella slide sopra. Toljan segue Spinazzola, mentre Berardi è tempestivo nell’assorbire il movimento di Kluivert. D’altronde, pure l’azione del terzo gol è nata da un pressing corale e alto ben fatto. La Roma di Fonseca non riusciva a trovare soluzioni di passaggio sul breve. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

