Sanremo 2020, testi canzoni: «Dov’è» de Le Vibrazioni (Di martedì 4 febbraio 2020) Le Vibrazioni Le Vibrazioni scelgono un tema impegnativo: la ricerca della gioia nel contesto difficile dei tempi moderni. Al Festival di Sanremo 2020, la band milanese proporrà l’inedito Dov’è, nel quale si parla della capacità di rialzarsi dopo una brutta caduta e di superare la rassegnazione, il senso di solitudine o la tendenza a perdere tempo: tutte cose che ci separano dalla serenità. Il brano è scritto dallo stesso Francesco Sarcina insieme a Roberto Casalino e all’autore cremasco Davide Simonetta. canzoni Sanremo 2020: il testo de «Dov’è» DOV’È di R. Casalino – D. Simonetta – F. Sarcina – R. Casalino Ed. Music Union/Eclectic Music Group/Casakiller/Nelida Music – Milano – Latina – Milano Cerco di capire quello Che non so capire Fuori vola polline E ho creduto fosse neve E non mi sento contento Chissà se poi sono ... davidemaggio

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -