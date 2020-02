Sanremo 2020, Junior Cally si toglie la maschera: «Mai chiesto scusa» (Di martedì 4 febbraio 2020) Junior CallyJunior CallyJunior Cally«Le polemiche sul mio conto mi hanno fatto male. Le ho scoperte da un tweet. E sono rimasto esterrefatto. Scosso. Il telefono che a casa non la finiva di squillare, mia madre a 60 anni che si è sentita dire: “Tuo figlio è Satana”, mio fratello preso d’assalto. Ho avuto bisogno di riparo, di stringermi alle persone che mi conoscono per davvero. Le polemiche sul mio conto, dicevo, mi hanno fatto male. Il male più grande è stato quello psicologico. In un secondo sono passato dal “chi è questo” al “nemico pubblico numero uno”». Ogni Festival di Sanremo ha il suo «caso», e Junior Cally – vero nome Antonio Signore, età 29 anni, professione rapper, infanzia a Focene, sul litorale romano, in scena con la maschera antigas – è quello di quest’anno: contestato per «la violenza e l’oscenità dei ... vanityfair

