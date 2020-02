Sanremo 2020: il look dei cantanti (Di martedì 4 febbraio 2020) Il bozzetto di Franco Ciambella per Tosca - Dettaglio Le canzoni saranno anche le protagoniste del Festival di Sanremo, ma i look di cantanti e conduttori non sono da meno. Tutti attendono di vedere che tipo di abiti sfoggeranno sul palco dell’Ariston, certi che qualcuno stupirà e qualcuno, come spesso accade, farà la scelta sbagliata. Ecco dunque quali stilisti vestiranno gli artisti in gara. Sanremo 2020: il look delle donne in gara Di donne in gara anche quest’anno ce ne sono poche – sette tra i Big e tre tra le Nuove Proposte – ma sono ovviamente i loro look quelli che destano più curiosità. Per Tosca Franco Ciambella ha realizzato tre capi black couture, ovvero tre eleganti look total black, dalle forme essenziali, con gonne lunghe a ruota coordinate a camicie maschili, mentre Levante ha scelto Marco De Vincenzo, che ha vestito Virginia Raffaele nel ... davidemaggio

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -