Sanremo 2020 | Diletta Leotta | il confronto con Paola Ferrari e Belen

Diletta Leotta è protagonista di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus nella prima e nell'ultima serata del Festival. Non è la prima volta che la conduttrice scende le scale dell'Ariston, nel 2017 andò come ospite alla kermesse. Ma per la 70esima edizione il suo ruolo è completamente diverso. "Amo prendermi rischi, nel lavoro e nella vita sentimentale. Da piccola ero razionale e inquadrata, adesso sono più spericolata. Infatti sono a Sanremo", così Diletta commenta la sua partecipazione al Festival in una lunga intervista a Chi. E delle sue colleghe dice: "Mi piacciono il modo empatico in cui Antonella Clerici arriva al pubblico, la grinta di Simona Ventura, la serietà di Ilaria D'Amico, l'ironia di Belen e poi Alessia Marcuzzi: quando conduceva "Colpo di fulmine" mi faceva impazzire, speriamo che rifacciano quel programma".

