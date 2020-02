Oddworld: Lorne Lanning si mette a nudo tra marijuana e la flatulenza di Abe (Di martedì 4 febbraio 2020) Lorne Lanning, co-fondatore Oddworld Inhabitants ha rivelato in un'intervista disponibile esclusivamente nel nuovo artbook Oddworld: Abe's Origins su come è arrivato a creare videogiochi, svelando cosa proprio non gli piace di Abe.Lanning ha spiegato come ha lavorato come pittore fotorealistico, per poi passare a un lavoro militare nella creazione di satelliti e sistemi di armi ad alta tecnologia mentendo sulla sua esperienza. Ha anche lavorato su effetti visivi per spot pubblicitari e alcuni film. A un certo punto, Lanning ha iniziato a alimentare la sua creatività attraverso la pittura, e in quel periodo non era ancora entrato a far parte del settore dei videogiochi.Il dipinto che aveva creato era lungo 9 piedi ed era un grande dinosauro che nuotava sott'acqua e circondato da squali. Fu solo quando descrisse una notte in cui "fumava una canna immaginando questo dipinto appeso al muro" ... eurogamer

