METEO per mercoledì 5 Febbraio. Calo termico, NEVE a bassa quota, ecco dove (Di martedì 4 febbraio 2020) Arriva l'inverno, dopo gli eccessi di tepore primaverile dovuti ad una massa d'aria calda subtropicale che sta per essere spodestata. Il fronte d'irruzione artica, attualmente addossato alle Alpi, sfonderà verso l'Italia nelle prossime ore presentandosi più attivo sui versanti adriatici. L'aria più fredda invaderà le regioni settentrionali e quelle centrali, per poi propagarsi a tutta la Penisola, con venti sostenuti che accentueranno ulteriormente il raffreddamento già di per sè parecchio sensibile, con crolli anche di oltre 10 gradi. Si potrebbe però parlare di un ritorno alla norma a cui evidentemente non siamo abituati, considerando che la vera anomalia è stata il caldo assurdo di questi giorni, con temperature persino da record per il periodo d'inizio Febbraio. Oltre all'abbassamento delle temperature, tornerà anche la NEVE su alcune regioni fino a quote ... meteogiornale

