Meteo, altro che 4 Febbraio: caldo incredibile in tutt’Italia, +27°C a Catania e +25°C a Pescara. Adesso clamoroso crollo di 20°C in poche ore [DATI] (Di martedì 4 febbraio 2020) Meteo – Talmente tanto caldo che qualcuno ne ha approfittato per prendere il sole in costume in spiaggia. Oggi in Sicilia le temperature massime hanno raggiunto valori eccezionali per inizio Febbraio: +27°C a Catania, Siracusa e Lentini, +26°C a Noto e Paternò, +25°C a Francofonte e Augusta, +24°C a Palermo, Termini Imerese, Mineo, Patti, Agira e Aidone, +23°C a Messina, Caltanissetta, Sciacca, Mussomeli, Caltagirone, Riposto, Cefalù, Barcellona Pozzo di Gotto, Aragona, Mazzarino e Riesi, +22°C a Modica, Ispica, Bagheria e Pedara. La situazione è molto grave: le piante si stanno risvegliando come se fossimo in primavera inoltrata, e non è un’anomalia della Sicilia. Anzi. Al Centro/Nord gli scarti dalle medie sono ancora più clamorosi: dopo i +27°C di ieri a Torino, oggi abbiamo raggiunto +25°C a Pescara, +24°C a Chieti e Termoli, +23°C a Reggio Calabria e Vieste +22°C ... meteoweb.eu

