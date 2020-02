Maggioranza, accordo sulle presidenze

accordo nella Maggioranza di governo per l'elezione dei presidenti delle commissioni vacanti del Senato. Si tratta di Laura Garavini, di Italia Viva, alla guida della Difesa; Susy Matrisciano, del Movimento 5Stelle, per la commissione Lavoro e Stefano Collina, del Pd, a Igiene e sanità. I nomi sono il frutto di una soluzione transitoria con l'impegno a una revisione a metà legislatura, a cui si è arrivati dopo una riunione in tarda serata.(Di mercoledì 5 febbraio 2020) E' stato trovato l'nelladi governo per l'elezione dei presidenti delle commissioni vacanti del Senato. Si tratta di Laura Garavini, di Italia Viva, alla guida della Difesa; Susy Matrisciano, del Movimento 5Stelle, per la commissione Lavoro e Stefano Collina, del Pd, a Igiene e sanità. I nomi sono il frutto di una soluzione transitoria con l'impegno a una revisione a metà legislatura, a cui si è arrivati dopo una riunione in tarda serata.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)

