Leo Gassmann a Sanremo 2020: “Ecco cosa mi ha detto papà Alessandro” (Di martedì 4 febbraio 2020) cosa pensa Alessandro Gassman del figlio Leo al Festival di Sanremo 2020 Dopo l’avventura a X Factor, Leo Gassmann è pronto a calcare il palco dell’Ariston. Il figlio di Alessandro nonché nipote di Vittorio sarà tra i giovani in gara a Sanremo 2020. Leo, che ha appena 21 anni e studia Comunicazione Internazionale, canterà il … L'articolo Leo Gassmann a Sanremo 2020: “Ecco cosa mi ha detto papà Alessandro” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Raiofficialnews : #Sanremo2020, le sfide delle Nuove Proposte del #4febbraio: Eugenio in Via di Gioia – Tecla Insolia Fadi – Leo Gass… - XFactor_Italia : Buona fortuna a Leo Gassmann per il suo debutto tra le Nuove Proposte di #Sanremo2020! Tutta la nostra squadra è c… - alaffranchi : Se avete impegni regolatevi così... Ordine sul palco Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato L… -