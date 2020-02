Le scuole e le false ordinanze: le bufale corrono su whatsapp (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per venti forti a partire dalle 16 di martedì 4 febbraio e fino alle 16 di giovedì 6 febbraio. Saranno tanti i comuni toccati e per questo molti sindaci si sono attrezzati per evitare situazioni spiacevoli, questo significa che le scuole saranno chiuse. Tra le zone interessate, però, non c’è Benevento ma, nonostante questo, su alcuni gruppi whatsapp delle mamme degli studenti ha cominciato a circolare un dispositivo sindacale del 2 febbraio (un giorno prima dell’allerta meteo) nel quale si annuncia la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado il 6 di febbraio. Nulla di tutto ciò, una fake news nel vero senso della parola perchè non esiste tale comunicazione, nè sui canali social del Comune nè sul sito ufficiale. E’ solo il gesto di qualche buontempone che ci ha ... anteprima24

