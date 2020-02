Le previsioni meteo di mercoledì 5 febbraio (Di martedì 4 febbraio 2020) Le previsioni meteo di mercoledì 5 febbraio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro ancora piovaschi sul versante adriatico. Nuvole e schiarite al Sud con piogge sparse. Le previsioni meteo di mercoledì 5 febbraio – Condizioni in peggioramento sulla penisola italiana con nuvole e rovesci che interesseranno in particolar modo le regioni centrali e quelle meridionali. Nord – Cielo in prevalenza sereno ad eccezione di possibili nevicate sulle Alpi di confine Condizioni in deciso miglioramento sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti che interesseranno quasi tutto il settore. Possibili nevicate anche a bassa quota interesseranno solo le Alpi di confine. Le temperature faranno registrare una sensibile flessione con le massime che scenderanno a 14 gradi. Centro – Ancora piovaschi sul settore adriatico, cielo sereno sul resto del ... newsmondo

