Junior Cally a Sanremo 2020 | “Sardine tutta la vita”

Sanremo 2020 - Morgan si scaglia contro Junior Cally : "Mero strumento del potere" : Morgan commenta la partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremo.

Morgan tuona su Junior Cally prima di Sanremo. “Amadeus? 1-0 per lui” : Morgan a gamba tesa su Junior Cally prima del Festival di Sanremo. “Amadeus? 1-0 per lui” Il Festival di Sanremo è in rampa di lancio. Stasera 4 febbraio 2020 decollerà l’attesissima 70esima edizione, che si presenta ai nastri di partenza già zeppa di polemiche. Ci sarà anche Morgan, in coppia con Bugo (“Sincero” è il […] L'articolo Morgan tuona su Junior Cally prima di Sanremo. “Amadeus? 1-0 per ...

Sanremo non è ancora iniziato e Junior Cally potrebbe anche non cantare. Ha già vinto : A Sanremo, forse, sperava di arrivare da sconosciuto, piuttosto che sulla scia delle polemiche che hanno preceduto il suo arrivo sul palco dell’Ariston, dove, per la cronaca, non si è ancora esibito. Lo ha confessato candidamente a chi glielo ha domandato, Junior Cally, “psicologicamente provato” dalle critiche che gli sono piovute addosso per il testo di una canzone del 2007 che secondo i detrattori è ...

Festival di Sanremo 2020 - Junior Cally : “La mia ex mi dava del fallito - voleva che lasciassi il rap” : Junior Cally sta con le Sardine. A rivelarlo lo stesso cantante in gara in Sanremo in un’intervista a Leggo: “Sardine tutta la vita“, dice il rapper di Focene, in gara a Sanremo con ‘No,grazie. Che l’impegno politico non gli fosse estraneo si capiva già dal testo antipopulista del brano sanremese. E anche dall’invettiva contro i due Mattei della politica italiana: “Spero si capisca/che odio il razzista/che pensa al ...

Junior Cally getta la maschera : "Sardine tutte la vita" - : Pina Francone Il rapper pronto ad esibirsi al Festival di Sanremo è al centro delle polemiche per le sue canzoni accusate di essere sessiste. Ora fa l'endorsement ai "pesciolini" "No, grazie". Si chiama così la canzone che Junior Cally, al secolo Antonio Signore, ha scelto per partecipare alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, ormai ai blocchi di partenza: da martedì 4 a sabato 8 febbraio l'Italia dello spettacolo "si ...

Sanremo - Junior Cally replica a Salvini : “Preferisco le Sardine” : Sanremo 2020, nuove polemiche tra Junior Cally e Salvini. Il rapper replica al leader della Lega che lo aveva criticato e invoca le Sardine Questa sera comincia ufficialmente la 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020, che durerà fino a sabato 8 marzo. Le polemiche che hanno accompagnato la manifestazione canora del Teatro Ariston sono […] L'articolo Sanremo, Junior Cally replica a Salvini: “Preferisco le Sardine” ...

Sanremo 2020 - Junior Cally replica alle polemiche. E su Salvini : «È un pesce grosso - non gli rispondo» : «Io sono un cantante, non sono un politico. Matteo Salvini è un pesce grosso quindi non credo di rispondere ai suoi attacchi», queste le parole di Junior Cally che, dopo le polemiche dei giorni scorsi per i versi sessisti e violenti di Strega (brano del 2017, finito nella bufera con l’accusa di sessismo e di istigazione alla violenza contro le donne), parla con la stampa a bordo campo di una partita di calcetto, organizzata dal suo team ...

Junior Cally - il cantante di Sanremo 2020 si toglie la maschera e mostra il suo volto : C’è tanta attesa per l’inizio della settantesima edizione di Sanremo. Molta concentrazione sul palco per i concorrenti della kermesse, che in questi giorni hanno provato insieme all’orchestra. Intensa la prova di Diodato, applauditissimo dal pubblico, ineccepibile Francesco Gabbani, che dopo un inizio al piano ha evidenziato una grande padronanza del brano ed un’ottima presenza scenica che lo aiuterà in gara. Inattesa è ...

Junior Cally : "Le polemiche mi hanno fatto male. A Sanremo pensavo di arrivare da sconosciuto" : “Io sono un cantante, non sono un politico. Matteo Salvini è un pesce grosso quindi non credo di rispondere ai suoi attacchi”. Junior Cally, dopo le polemiche dei giorni scorsi per i suoi versi sessisti e violenti de La Strega (brano del 2017), ci mette la faccia, e a poche ore dal via del festival di Sanremo parla con la stampa. L’occasione è la partita di calcetto Junior Cally Team vs Sanremo All Stars, composto ...

Sanremo 2020 - parla Junior Cally : “Non sono violento - sono pro Sardine” : Il tanto discusso rapper spiega anche il testo di ‘No, grazie’. “È un brano rap antipopulista che critica i luoghi comuni”, dice Junior Cally. Questa sera prenderà il via la 70esima edizione del Festival di Sanremo. C’è tanta attesa per la partenza della gara, che questa sera vedrà metà del gruppo di concorrenti pronti a […] L'articolo Sanremo 2020, parla Junior Cally: “Non sono violento, sono pro ...

Sanremo 2020 - Junior Cally si schiera : “Sardine tutta la vita” : Sanremo 2020, Junior Cally si schiera: “Sardine tutta la vita” Manca pochissimo alla messa in onda di Sanremo 2020. Il festival della canzone italiana ha incendiato gli animi nelle ultime settimane, partendo proprio da concorrenti come Junior Cally. Il rapper di Focene ha scatenato una polemica dopo l’altra, il motivo racchiuso nei testi delle sue precedenti canzoni. In molti l’hanno accusato di sessismo, indegno di ...

Sanremo 2020 - Junior Cally cala la maschera : «Salvini? Renzi? M5s? No - grazie. Sardine tutta la vita» : Lungomare di Sanremo. Ore 9,25. Il mare è piatto. Vola un gabbiano. C?è chi sorseggia un caffè, chi porta il cane a passeggio, chi va in bicicletta. Passano due ragazzi che...

"Testi di Junior Cally volgari e violenti. La mia esclusione a Sanremo fu un atto di mobbing" : “Ci sono cose indecenti che non meriterebbero di essere pubblicate. Ho letto dei testi in cui Junior Cally parla di atti sessuali con un linguaggio che non c’entra con Boccaccio o De Sade. Quella non è verità della parola come dicono ma qualcosa di brutto, volgare e violento”. Così Morgan in un’intervista al Corriere della Sera, in cui parla, tra le altre cose, del suo duetto con Bugo a Sanremo, di un ...

Sanremo 2020 - Junior Cally cala la maschera : «Salvini? Renzi? M5s? No - Sardine tutta la vita» : Lungomare di Sanremo. Ore 9,25. Il mare è piatto. Vola un gabbiano. C?è chi sorseggia un caffè, chi porta il cane a passeggio, chi va in bicicletta. Passano due ragazzi che...