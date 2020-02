GF Vip, Pago insicuro su Serena, la confessione: “Tengo i piedi per terra” (Di martedì 4 febbraio 2020) Ieri nel daytime del Grande Fratello Vip abbiamo avuto la possibilità di vedere i nuovi confessionali per la coppia ritrovata: Pago e Serena. Nonostante la coppia sembrerebbe apparentemente Serena, Pago ha confessato di avere ancora qualche timore. Pago e Serena nel confessionale: paure e sorrisi Durante il confessionale di ieri Pago non ha nascosto certamente la grande gioia che prova nell’essere tornato con la sua ex compagna Serena Enardu. Il cantante tuttavia non è ancora riuscito a superare tutte le paure e la grande confusione che lo accompagna da mesi circa la sua vita sentimentale. Ecco alcune frasi pronunciate dal concorrente del Gf Vip: “Di lei mi mancava lo sguardo, quello che avevo visto quando l’ho conosciuta. Lo sguardo di Serena innamorata di Pago. Non ci sto capendo niente, sono molto felice. Sono passati tanti mesi, c’è una parte di me che dice che è ... velvetgossip

infoitcultura : Grande Fratello Vip, notte di fuoco per Pago e Serena Enardu: scoppia la passione davanti le telecamere - infoitcultura : Pago e Serena, prima notte di passione al Grande Fratello Vip (VIDEO) - infoitcultura : Serena Enardu e Pago, notte hot al Grande Fratello Vip, ma lui frena: «Non voglio più soffrire» -