GF Vip, concorrente abbandona il reality: “Non voglio farmi del male” (Di martedì 4 febbraio 2020) GF Vip, un’altra diretta piena di colpi di scena. Non solo alla fine non c’è stata alcuna eliminazione ma, tanto per riassumere i punti salienti della diretta, Antonella Elia ha scoperto che il fidanzato è stato paparazzato con una sua ex, Antonio Zequila ha incontrato nella Casa Eva Robin’s, Pago e Serena Enardu hanno visto le reazioni dei loro coinquilini nel momento in cui si sono lasciati andare e Adriana Volpe ha avuto un duro faccia a faccia con Rita Rusic, ultima inquilina ad aver lasciato il reality per volere del pubblico. E poi c’è stato un ritiro: Carlotta Maggiorana ha lasciato il gioco. Era nell’aria da giorni: la ex Miss Italia non sta bene nella Casa, ha spiegato ad Alfonso Signorini in diretta, e ha anche avuto degli attacchi di panico. Dunque la decisione di abbandonare. (Continua dopo la foto) “Ti ringrazio per avermi dato l’opportunità di partecipare perché è stata ... caffeinamagazine

infoitcultura : Grande Fratello Vip, concorrente vuole abbandonare la casa: 'Fatemi uscire' - infoitcultura : Grande Fratello Vip: stasera la rivelazione (piccante) di Eva Robin’s su un concorrente. - infoitcultura : GF Vip, colpo basso per una concorrente: il fidanzato è stato beccato con un’altra donna -