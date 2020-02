GAZZETTA – “La squadra non è guarita, anzi” (Di martedì 4 febbraio 2020) L’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport non è pienamente convinta della prestazione del Napoli contro la Sampdoria. “La squadra non è guarita, anzi ieri si sono ripresentati in maniera inequivocabile i sintomi della malattia che ha condizionato pesantemente la stagione. Però funzionano le medicine di Gattuso. Due fiale di autostima, cura intensiva di gioco corto, flebo di spirito di sacrificio e un piano tattico chiaro che può piacere o meno, ma che aiuta i giocatori nei momenti di difficoltà. Così ieri una partita già vinta al 16’ è stata riaperta, rimessa in bilico, complicata e poi nuovamente vinta con un finale rabbioso. Degno di una squadra che sa di non potersi accontentare della mediocre andatura tenuta fin qui”. Un commento anche sull’ambiente trovato al Ferraris. “Se il Napoli ha lottato con se stesso e con gli avversari, la Samp ha stupito ... calciomercato.napoli

