Gasperini: «Le ispirazioni migliori nascono in allenamento» – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, fresco vincitore del premio per la Panchina d’Oro – VIDEO Gian Piero Gasperini ha ricevuto nella giornata di ieri il premio per la Panchina d’Oro, rendendo orgogliosi tutti i tifosi dell’Atalanta. Il tecnico della formazione orobica ha poi parlato ai microfoni di Dazn. «Le ispirazioni migliori nascono in allenamento», ammette l’allenatore della Dea. Gasperini è stato il preferito dai colleghi, che hanno voluto premiare la brillante stagione dell’Atalanta dello scorso anno. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

