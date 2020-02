Fiorentina, Barone: «Ringrazio Commisso per gli investimenti. Le multe…» – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Fiorentina, Joe Barone fa il punto dopo i tanti investenti sul mercato: ecco le sue parole relativamente alla situazione dei viola – VIDEO Joe Barone è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del braccio destro di Rocco Commisso. Barone – «Voglio ringraziare Commisso per gli investimenti fatti a gennaio. Abbiamo lavorato tanto io e Pradè per portare i giocatori che abbiamo presentato. Oggi abbiamo ricevuto il comunicato della procura federale per le multe, faremo ricorso immediatamente per capire dove arrivano e il perché abbiamo ricevuto queste multe. Vorrei evitare il passato dell’ultimo weekend e concentrarci sul mercato e sulla partita di sabato contro l’Atalanta». Conferenza stampa Joe Barone e Daniele Pradè – Live Press Conference https://t.co/da9ntQZTRN — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) February 4, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

