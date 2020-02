Fiorello punzecchia Giletti: “Parli sempre di polemiche, rilassati” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo, in partenza questa sera, è sempre più al centro del dibattito televisivo, non solo in casa Rai, ma anche in altri studi. Intercettato da La7, Fiorello -all’Ariston in veste di co-conduttore- risponde alle numerose polemiche iniziate all’interno del programma Non è l’arena di Massimo Giletti. Fiorello non le manda a dire a Giletti e lo rimprovera Le polemiche sanremesi sono un argomento caro all’interno del talk di La7 Non è l’arena, condotto dal 2017 da Massimo Giletti. Da diversi settimane infatti al centro del dibattito ci sono le numerosissime controversie che hanno anticipato questa edizione del Festival, una su tutte quella della presenza del rapper Junior Cally. Proprio all’interno della trasmissione è stata mandata in onda un messaggio del co-conduttore Fiorello, intercettato da una inviata del programma. “Sei di Giletti? A Massimo Giletti ... thesocialpost

Fiorello punzecchia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fiorello punzecchia