Final Eight Coppa Italia di basket, con Tirrenia e Moby tifosi sardi viaggiano gratis (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Tirrenia e Moby regalano uno sconto del 100 per cento ‘ al netto di tasse, diritti e competenze – sulla tariffa passeggeri (passaggio ponte) per i viaggi dalla Sardegna a Civitavecchia e a Livorno a tutti i tifosi che seguiranno la Dinamo Sassari a Pesaro per le Final Eight 2020 di Coppa Italia che si giocheranno alla Vitrifrigo Arena della città marchigiana. Tirrenia quest’anno è gold sponsor della Dinamo Sassari. Tutti i tifosi, andando sui siti di Moby e Tirrenia e inserendo il codice sconto DINAMO sulla pagina di prenotazione, si vedranno scontare integralmente la tariffa relativa ai passeggeri (passaggio ponte) e pagheranno solamente le tasse, i diritti e le competenze per ogni passeggero.L’offerta, che apre una nuova frontiera nelle partnership fra una squadra e il suo sponsor, vale per tutte le prenotazioni ... calcioweb.eu

