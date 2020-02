“Falling for a Killer”, la vita privata di Ted Bundy - (Di martedì 4 febbraio 2020) Niccolò Sandroni Nuovo documentario targato Amazon su Ted Bundy: questa volta la parola spetta alle donne con un racconto inedito che riesce dove fallì il precedente titolo di Netflix Il caso Ted Bundy viene riesaminato nella nuova docuserie di Amazon Prime Video con materiale inedito e dalla prospettiva delle donne vittime del serial killer. Ted Bundy, chi era Un anno fa su Netflix usciva "Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes", documentario a puntate su Ted Bundy, noto assassino che ha sconvolto gli Stati Uniti negli anni ’70. Parliamo del primo criminale definito come serial killer, un personaggio che ha scosso l’opinione pubblica e che è stato al centro dei riflettori fino alla sua morte, quando fu applicata la pena capitale il 24 gennaio 1989. La vicenda di Bundy ha avuto grande risonanza in America a causa delle numerose vittime, 30 e tutte donne, e per il ... ilgiornale

Ted Bundy: Falling for a Killer, su Prime Video dal 31 gennaio l'inedita prospettiva femminile sul dramma…