Ergastolo per Salvatore Tamburrino, uccise la moglie Norina a colpi di pistola (Di martedì 4 febbraio 2020) Ergastolo per Salvatore Tamburrino, l’uomo che ha assassinato a colpi di pistola la moglie Norina Matuozzo, a marzo del 2019, nella casa dei genitori di lei a Melito. Nessuno sconto di pena, dunque, nonostante il suo status di collaboratore di giustizia. Dopo il delitto, infatti, Tamburrino si è pentito e ha contribuito a fare arrestare il figlio del boss di Secondigliano, Marco Di Lauro. A pesare, nel giudizio della corte, è stata la premeditazione. Per Salvatore Tamburrino, l’uomo che ha assassinato a colpi di pistola la moglie Norina Matuozzo, il 2 marzo 2019, il giudice ha confermato il massimo della pena: Ergastolo. È l’ultimo aggiornamento nella vicenda processuale del femminicida di Secondigliano, l’uomo che ha ucciso con tre proiettili la madre dei suoi figli nella casa dei genitori di lei a Melito perché la donna aveva deciso di mettere fine al ... limemagazine.eu

