Diletta Leotta: il rapporto oggi con l’ex fidanzato Mammì e parole su Scardina (Di martedì 4 febbraio 2020) In che rapporti sono rimasti Diletta Leotta e l’ex fidanzato Matteo Mammì Alla vigilia del Festival di Sanremo 2020, dove condurrà la prima e l’ultima puntata accanto ad Amadeus, Diletta Leotta si è raccontata in una lunga intervista concessa al settimanale Chi. Impossibile evitare le domande sulla vita privata ma questa volta l’ex volto di … L'articolo Diletta Leotta: il rapporto oggi con l’ex fidanzato Mammì e parole su Scardina proviene da Gossip e Tv. gossipetv

alaffranchi : Il resto della serata Giovani: Eugenio in via di Gioa vs Tecla; Fadi vs Leo Gassmann Tiziano Ferro: Nel blu dipinto… - cranfan84 : Dai che se stasera a Diletta Leotta schioppa una protesi in diretta facciamo il 78% di share. #sanremo2020 - zazoomblog : Sanremo 2020 gli abiti di Diletta Leotta per la prima serata: stilista look curiosità - #Sanremo #abiti #Diletta… -