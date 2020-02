Cyberpunk 2077 tra droga e violenza sessuale: CD Projekt RED spiega come verranno inseriti nel gioco (Di martedì 4 febbraio 2020) Cyberpunk 2077 potrebbe incappare nella censura australiana a causa dell'inclusione di due aspetti: l'uso di droghe e la violenza sessuale. In un mondo come quello di gioco non vi è modo di scampare all'uso di droghe; del resto si tratta di un universo in cui le persone possono modificare il proprio corpo attraverso innesti e molto altro.John Mamais, producer di CD Projekt RED è fermo sulla sua decisione, ovvero che questi due aspetti non verranno edulcorati. Durante un'intervista ha dichiarato: "Abbiamo un grande elenco di cose che potrebbero essere dannose per noi in Australia", ha detto Mamais. "I due aspetti più grandi sono la violenza sessuale e le droghe, ma non è possibile davvero fare Cyberpunk 2077 senza droghe, giusto? Di certo non annacqueremo il gioco, ma non credo ci siano situazioni in cui il giocatore può utilizzare droghe reali ed ottenerne un bonus. E di sicuro non ci ... eurogamer

Eurogamer_it : Lo studio di sviluppo spiega come verranno inseriti in #Cyberpunk2077 droghe e violenza sessuale. - spaziogames : CD Projekt RED ha le idee chiarissime su #Cyberpunk2077. - Cirunz : RT @_Mdk7_: Vivere e lavorare (portandosi il cane in ufficio!) in @CDPROJEKTRED: vi racconto il dietro le quinte di dello studio tour agli… -