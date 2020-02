Biglietti in prevendita per il concerto di J-Ax a Milano per ReAle (Di martedì 4 febbraio 2020) Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di J-Ax a Milano, unico concerto per celebrare la musica di ReAle. L'album, appena rilasciato, è già risultato il più venduto della settimana a soli 7 giorni dalla sua pubblicazione. La data al Mediolanum Forum di Assago si aggiunge agli instore che ha organizzato per la presentazione dell'album di inediti che ha rilasciato dopo la conclusione del progetto che ha intrapreso con Fedez e che ha concluso con il concerto allo Stadio San Siro di Milano. I Biglietti per il concerto di J-Ax a Milano I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dalle 11 del 5 febbraio. La consegna dei Biglietti, disponibili per tutti gli ordini di settore, sono distribuiti secondo le modalità abituali quindi con corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi ... optimaitalia

