Berlinale 2020, Luca Marinelli nella giuria internazionale (Di martedì 4 febbraio 2020) L'italiano Luca Marinelli nella giuria internazionale della Berlinale 2020La Berlinale 2020 accoglie a braccia aperte nella giuria internazionale l’attore italiano Luca Marinelli. Dopo la vittoria della Coppa Volpi a Venezia 2019 per Martin Eden, cresce sempre di più la carriera di uno dei talenti attoriali più promettenti dello spettacolo italiano della nuova generazione. Luca Marinelli si unirà nella giuria della Berlinale 2020 con Bérénice Bejo (Argentina/Francia), la produttrice Bettina Brokemper (Germania), la regista Annemarie Jacir (Palestina), il drammaturgo e regista Kenneth Lonergan (USA), il critico e regista Kleber Mendonça Filho (Brasile). La settantesima edizione sarà ricca di presenze italiane, verranno presentati almeno 10 titoli in svariate manifestazioni. In concorso alla Berlinale 2020, “Volevo nascondermi” e “Favolacce” entrambi con Elio ... spettacoloitaliano

berlinale : @JellaHaase @Erica__Rivas @nahuepbiscayart @orion8lee @sharonvanetten @NeverRarelyFilm @BardemAntarctic @Eudoxie… - RBcasting : La #FarmaciaNotturna dei #FratelliDinnocenzo. Attesi alla #Berlinale con #Favolacce, esce in libreria il 6 febbraio… - ciccian : RT @Screenweek: #Berlinale2020: anche #LucaMarinelli in giuria Annunciate le giurie delle varie sezioni del Festival di Berlino #Berlinale… -