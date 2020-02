Anastasio a Sanremo 2020. Amadeus: “Mi dispiace, ma non posso…” (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020: Anastasio in gara tra i Campioni con il brano Rosso di Rabbia Tra i cantanti in gara della sezione Campioni del Festival di Sanremo 2020 c’è Anastasio, uno degli ultimi giovani lanciati dai talent show. Il rapper è il favorito per i bookmaker e potrebbe vincere il Festival. Anastasio si esibirà nella prima serata del 4 febbraio, con il brano Rosso di Rabbia. Classe 1997, nato a Meta, Anastasio di Sanremo 2020 è cantautore con la passione per il freestyle, che a 18 anni l’ha spinto a pubblicare su Youtube i suoi primi singoli. Si è fatto conoscere dal grande pubblico vincendo l’edizione 2018 del talent di Sky X Factor, soprattutto per la sua capacità di rivisitare pezzi cardine della musica italiana. Anastasio ha conquistato il disco di platino con il brano La Fine del Mondo. Anastasio al Festival di Sanremo tra i Big. Amadeus la sera dell’annuncio: ... lanostratv

