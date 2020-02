Virus Cina: Conte, ‘task force per misure a sostegno imprese’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – ‘Stiamo creando una task force con i ministri competenti per varare una serie di misure di contrasto all’impatto economico dell’emergenza corona Virus. Dobbiamo intervenire per Contenere questo impatto. Quando avremo completato una ricognizione della situazione attuale e avremo una previsione più chiara potremo adottare le misure di sostengo alle nostre imprese con riguardo ai settori più direttamente coinvolti”. è quanto ha detto il premier Giuseppe Conte all’incontro con i capigruppo sull’emergenza CoronaVirus.L'articolo Virus Cina: Conte, ‘task force per misure a sostegno imprese’ CalcioWeb. calcioweb.eu

