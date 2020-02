Un paziente arrivato ieri allo Spallanzani è grave. In corso test sul coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) "E' ricoverato presso la struttura un paziente straniero, arrivato in tarda serata ieri in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione. Al paziente è stato somministrato anche il test per il nuovo coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili". E' quanto si legge nel bollettino medico dello Spallanzani diramato oggi. ​ agi

