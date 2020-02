Ugolini: “Contro la Samp leggermente favorito Meret rispetto a Ospina” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Massimo Ugolini, giornalista Sky. Ha dato qualche anticipazione sulla partita di stasera tra Napoli e Sampdoria. “Più Meret rispetto a Ospina ma la differenza è poca, leggermente favorito il portiere italiano”. Sul Napoli e i suoi obiettivi: “Una squadra come il Napoli non può non puntare all’Europa League, in caso di vittoria starebbe a -2 quindi ci sono i margini per far bene. L’Europa League è l’obiettivo minimo rispetto alle aspettative di inizio stagione”. L'articolo Ugolini: “Contro la Samp leggermente favorito Meret rispetto a Ospina” ilNapolista. ilnapolista

napolista : Ugolini: “Contro la Samp leggermente favorito Meret rispetto a Ospina” A Radio Kiss Kiss: “In caso di vittoria il N… - sscalcionapoli1 : Ugolini: “Contro la Sampdoria penso che giocherà Lobotka, in attesa di Demme, credo che Mertens troverà minutaggio”… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Ugolini: 'Contro la Sampdoria penso che giocherà Lobotka, in attesa di Demme, credo che Mertens troverà minutagg… -