Station 19 2 sparisce dai palinsesti Mediaset insieme a New Amsterdam 2, quando torna in onda? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Brutta sorpresa per i fan di Station 19 che oggi si sono risvegliati con la serie fuori dai palinsesti. In un primo momento sembrava che tutto fosse confermato nonostante la fine, almeno per il momento, di New Amsterdam 2, ma tutto è cambiato. Il medical drama che racconta le disavventure dell'amato Max Goodwin si è concluso martedì scorso con i tre episodi che hanno portato il pubblico al termine della prima parte di stagione, la stessa che è andata in onda negli Usa fino a dicembre. Fin qui niente di nuovo perché sapevamo già che l'appuntamento con New Amsterdam 2 sarebbe stato breve ma intenso, ma Station 19 2?In un primo momento la guida riportava la serie spin-off di Grey's Anatomy ancora in onda nella seconda serata del martedì ma oggi tutto è cambiato. Con una serie di promo, Canale5 ha annunciato di voler dedicare la seconda serata della sua rete ai film che hanno trionfato ... optimaitalia

Station sparisce Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Station sparisce