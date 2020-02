Serie A. Demme e Mertens gol. Il Napoli torna in corsa per la Champions ? (Di lunedì 3 febbraio 2020) La vittoria contro la Sampdoria accende le speranze Champions del Napoli. La missione è difficilissima ma non impossibilissima. La rete di Demme è un viatico incoraggiante, ed il sigillo di Mertens sontuoso. Il neo acquisto tedesco ha siglato la vittoria azzurra a Marassi al termine di una vera e propria battaglia tecnica ed agonistica. Nonostante il doppio vantaggio iniziale, firmato Milik ed Elmas, il Napoli si era fatto acciuffare dai rivali. A segno i due ex Quagliarella e Gabbiadini. Nel momento peggiore, Demme ha tirato fuori dal cilindro una rete pesantissima che può dare un nuovo significato alla stagione del Napoli. Poi Mertens ha completato l'impresa imponendo il diverso potenziale delle due formazioni. La zona Europa League è ad un passo, ma è quella Champions il vero traguardo del Napoli in questa stagione che fino a due settimane orsono sembrava compromessa. ... optimaitalia

OptaPaolo : 2 - Demme è il secondo “Diego” a segnare in Serie A con il Napoli, dopo Maradona, che realizzò la sua ultima marcat… - SkySport : ???? Serie ?? – 22^ Giornata ?? #Sampdoria ?? #Napoli 2-4 ? #Milik (3’) ? #Elmas (16’) ? #Quagliarella (26’) ? rig.… - Vic_Grim00 : RT @GianluBagnu: Demme si chiama Diego in onore di Maradona, che segnò il suo primo gol in Serie A alla Sampdoria, proprio come lui. #SkySe… -