«Scarcerato, festeggia con i botti e blocca una strada a Napoli: tutto in diretta Facebook» (Di lunedì 3 febbraio 2020) «Nel quartiere di Pianura un uomo decide di festeggiare il ritorno alla libertà con dei fuochi d?artificio, commettendo così un ennesimo atto illegale - denuncia Francesco... ilmattino

Maximofivestar : RT @mattinodinapoli: «Scarcerato, festeggia con i botti e blocca una strada a Napoli: tutto in diretta Facebook» - Notiziedi_it : «Scarcerato, festeggia con i botti e blocca una strada a Napoli: tutto in diretta Facebook» - menelik40 : RT @mattinodinapoli: «Scarcerato, festeggia con i botti e blocca una strada a Napoli: tutto in diretta Facebook» -